Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:32, 22 января 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В подконтрольном украинским властям Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщил «24 канал» в своем Telegram-канале.

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в публикации. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на подконтрольной Киеву части Херсонской области воздушная тревога не была объявлена.

О взрывах в городе также сообщалось 20 января. Глава украинской Херсонской городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко уточнял, что они произошли в Днепровском районе.

В тот же день украинские власти объявляли воздушную тревогу во всех регионах республики. Как отмечалось, предупредительные сигналы начали действовать в Киеве и еще трех областях Украины. В 13:16 по московскому времени сирены звучали и в остальных регионах. Воздушная тревога продлилась 30 минут.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Выживший при падении Falcon 10 в Афганистане дошел до села и жестами попросил о помощи. Что известно об авиакатастрофе?

      Россиянка приревновала сожителя к бывшей и расправилась с ним

      Мобильный бункер спас жизнь российским бойцам в зоне СВО во время обстрела

      23-летнюю дагестанку нашли замерзшей в поле после отдыха в гостях

      Стало известно о взрывах в Херсоне

      Названы неожиданные опасности секса для жизни и здоровья

      Полиция задержала устроивших стрельбу в московском дворе

      В России попросили проверить склады Wildberries и Ozon

      Россиянин завалил вещами кровать пятимесячной дочери и лишился ребенка

      Стало известно о давлении Запада на турецкий бизнес по санкциям против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше