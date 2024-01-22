Стало известно о взрывах в Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном украинским властям Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщил «24 канал» в своем Telegram-канале.

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в публикации. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на подконтрольной Киеву части Херсонской области воздушная тревога не была объявлена.

О взрывах в городе также сообщалось 20 января. Глава украинской Херсонской городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко уточнял, что они произошли в Днепровском районе.

В тот же день украинские власти объявляли воздушную тревогу во всех регионах республики. Как отмечалось, предупредительные сигналы начали действовать в Киеве и еще трех областях Украины. В 13:16 по московскому времени сирены звучали и в остальных регионах. Воздушная тревога продлилась 30 минут.

