Захарова: Стокгольм пытается избежать штрафов за вредные выбросы из-за диверсий

Швеция пытается уклониться от выплаты штрафов за вредные выбросы, попавшие в атмосферу из-за диверсий на «Северных потоках». Об этом высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте дипведомства.

По ее словам, Стокгольм избегает ответственности за экологические последствия подрывов на трубопроводах. Свое решение королевство объясняет тем, что местные законы не применимы к иностранным газовым магистралям, ссылаясь на Конвенцию Организации Объединенных Наций (ООН) по морскому праву.

Таким образом, Швеция доказывает свою незаинтересованность в расследовании диверсий на «Северных потоках», убеждена Захарова. В этом, как заявила пресс-секретарь МИД, позиции Стокгольма и Копенгагена схожи. В декабре в правовой помощи России в расследовании происшествия на газопроводах отказала Дания.

Ранее Захарова назвала катастрофическими последствия взрывов на «Северных потоках» для природы Швеции. По ее данным, вредные выбросы в стране в десять раз превзошли эмиссию всей внутренней авиации, либо соответствуют годовому обороту развитого сельского хозяйства крупного государства.