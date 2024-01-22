Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:11, 22 января 2024Среда обитания

Захарова заявила об уклонении Швеции от штрафов из-за газовых диверсий

Захарова: Стокгольм пытается избежать штрафов за вредные выбросы из-за диверсий

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Швеция пытается уклониться от выплаты штрафов за вредные выбросы, попавшие в атмосферу из-за диверсий на «Северных потоках». Об этом высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте дипведомства.

По ее словам, Стокгольм избегает ответственности за экологические последствия подрывов на трубопроводах. Свое решение королевство объясняет тем, что местные законы не применимы к иностранным газовым магистралям, ссылаясь на Конвенцию Организации Объединенных Наций (ООН) по морскому праву.

Материалы по теме:
Курсы доллара и евро снова растут. Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
Курсы доллара и евро снова растут.Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
20 февраля 2023
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
«Действительно большая дыра» Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
«Действительно большая дыра»Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
27 сентября 2022

Таким образом, Швеция доказывает свою незаинтересованность в расследовании диверсий на «Северных потоках», убеждена Захарова. В этом, как заявила пресс-секретарь МИД, позиции Стокгольма и Копенгагена схожи. В декабре в правовой помощи России в расследовании происшествия на газопроводах отказала Дания.

Ранее Захарова назвала катастрофическими последствия взрывов на «Северных потоках» для природы Швеции. По ее данным, вредные выбросы в стране в десять раз превзошли эмиссию всей внутренней авиации, либо соответствуют годовому обороту развитого сельского хозяйства крупного государства.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский издал указ об «исторически населенных украинцами» территориях России. Что ответили в Крыму и Курской области?

      Лавров оценил «формулу мира» Зеленского

      Двое россиян похитили зубного техника и потребовали у него выкуп за самого себя

      Джокович рассказал об удивлении из-за характера Медведева

      Обещавший вернуть хозяину выкинутого из поезда на мороз пса оказался мошенником

      Внешность Дженнифер Лопес на модном показе Schiaparelli смутила фанатов

      Лавров обвинил США в блокировании расследования аварии на «Северных потоках»

      Захарова заявила об уклонении Швеции от штрафов из-за газовых диверсий

      Пьяная россиянка ударила трехмесячную дочь головой об пол и избила ногами

      Лавров призвал Киев прекратить воевать ради сохранения украинцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше