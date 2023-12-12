Дания отказала России в правовой помощи по «Северным потокам»

Захарова: Дания отказала России в правовой помощи по ЧП на «Северных потоках»

Дания в декабре отказала России в правовой помощи в расследовании ЧП на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы получили от Дании в декабре отказ генеральной прокуратуры этой страны в ответ на обращение Генеральной прокуратуры РФ о правовой помощи в расследовании диверсии на газопроводах», — сказала дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин назвал подрыв российских газопроводов актом государственного терроризма. По его словам, чтобы устранить конкурентов, получить преимущества, против России используются в том числе недобросовестные методы конкурентной борьбы.