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15:31, 12 декабря 2023Мир

Дания отказала России в правовой помощи по «Северным потокам»

Захарова: Дания отказала России в правовой помощи по ЧП на «Северных потоках»

Фото: Danish Defence Command / Handout / Reuters

Дания в декабре отказала России в правовой помощи в расследовании ЧП на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы получили от Дании в декабре отказ генеральной прокуратуры этой страны в ответ на обращение Генеральной прокуратуры РФ о правовой помощи в расследовании диверсии на газопроводах», — сказала дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин назвал подрыв российских газопроводов актом государственного терроризма. По его словам, чтобы устранить конкурентов, получить преимущества, против России используются в том числе недобросовестные методы конкурентной борьбы.

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      Семен Александров
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