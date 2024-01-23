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15:14, 23 января 2024Бывший СССР

Армения заявила о готовности передать Азербайджану новые карты минирования

МИД Армении заявил о готовности передать Баку новые карты минирования Карабаха

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Ереван готов передать Баку новые карты минирования в Нагорном Карабахе при условии доверия и участии международного сообщества. О готовности сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, цитирует ТАСС.

Он напомнил, что армянская сторона уже два раза передавала Азербайджану такие карты. Однако, по его словам, в Баку заявили об их неточности.

Министр иностранных дел отметил, что Ереван пытается создать новые карты с помощью опросов. «Если будет атмосфера доверия, армянская сторона может обсудить передачу их Азербайджану, но на этот раз с участием международного сообщества», — сказал Мирзоян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил президента Азербайджана Ильхама Алиева в создании напряженности на Южном Кавказе. В ходе встречи политика со спецпредставителем генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломиной стороны также затронули тему сотрудничества Еревана и НАТО.

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      Кристина Есикова
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