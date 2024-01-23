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12:18, 23 января 2024Ценности

Дженнифер Лопес повторила культовый образ 20-летней давности

Кадр: @jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес повторила свой культовый образ 20-летней давности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнительница пересняла клип на песню Jenny From The Block. Тогда артистка надела укороченные брюки-карго, бежевую майку, остроносые ботфорты на шпильке и белую кепку с маленьким козырьком.

В новом видео 54-летняя знаменитость предстала в широких штанах с низкой посадкой, коричневом бюстгальтере и джинсовой оверсайз-куртке. При этом ее образ дополнило золотое массивное ожерелье в виде цепи.

Ранее Дженнифер Лопес появилась на модном показе Schiaparelli в Париже и смутила фанатов. Звезда посетила мероприятие в объемном белом жакете, оформленном множеством декоративных элементов в виде цветочных лепестков. Также она надела черные колготки, туфли и белую водолазку. Лопес взяла с собой небольшую черную сумку и дополнила свой образ серьгами и золотыми очками с металлическими «бровями».

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      Мария Винар
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