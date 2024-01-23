Глава МИД Израиля возмутил глав МИД стран ЕС видеороликом

NYT: глава МИД Израиля Кац возмутил чиновников ЕС видеороликом

Глава МИД Израиля Исраэль Кац возмутил министров иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) во время закрытой встречи, где он показал видеоролик 2017 года о предложении создать искусственный остров недалеко от сектора Газа для проверки грузов и пассажиров. Кроме того, план предполагал гипотетическое переселение на остров палестинцев. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Данное заявление вызвало неоднозначную реакцию со стороны европейских представителей. В частности, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прямо заявил, что «это [создание острова] не имеет особого отношения к теме обсуждения», и добавил, что, по мнению европейцев, «решение устойчивого, прочного мира, который обеспечит безопасность Израиля и жизнь бок о бок с соседями, потребует создания палестинского государства».

Кроме того, действия главы МИД Израиля встретило неоднозначную реакцию в самом Тель-Авиве. Один из израильских чиновников на правах анонимности рассказал, что предложение Каца не является политикой правительства.

Ранее глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа предложил лидерам радикального палестинского движения ХАМАС покинуть сектор Газа. Подобное предложение было озвучено в контексте более широких переговоров о прекращении огня.