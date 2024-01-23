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11:44, 23 января 2024Россия

Губернатор объяснил эвакуацию россиян из домов после землетрясения в Казахстане

Губернатор Шумков объяснил эвакуацию из домов Кургана отголосками землетрясения

Фото: Максим Блинов / POOL / ТАСС

В Кургане жителей двух домов эвакуировали из-за толчков от землетрясения в Казахстане. Об этом, объясняя эвакуацию людей, написал губернатор Курганской области Вадим Шумков в Telegram-канале.

«Предварительно, по оценке специалистов, это могут быть отголоски повышенной сейсмической активности на юге Казахстана. Возможно, в том числе потому что промерзлый грунт может дальше и более четко передавать волновые колебания», — сообщил глава региона.

Он подчеркнул, что угроз для жителей города сейчас нет, ситуацию контролируют в МЧС России.

Утром во вторник, 23 января, жителей двух 17-этажных домов эвакуировали из-за того, что у них в квартирах качались люстры. Это произошло после землетрясения на юге Казахстана, магнитуда которого составила 6,7. По последним данным, за помощью врачей в стране обратились 44 человека, среди них 10 детей. Помимо этого, о землетрясении также сообщили в Китае. Его магнитуда составила 7,1, затем последовали 43 афтершока от 3 до 5,3 в Синьцзян-Уйгурском районе.

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      Анастасия Шейкина
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