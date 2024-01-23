Киркоров присылал переговорщика к сброшенному со сцены охраннику

Адвокат пострадавшего от Киркорова охранника заявил, что певец хотел откупиться

Адвокат охранника Александра Короткого, которого столкнул со сцены эстрадный певец Филипп Киркоров, рассказал о том, что исполнитель присылал к пострадавшему переговорщика и намеревался откупиться. Об этом сообщает телеканал «Царьград».

«Конечно же, приехал не сам Киркоров. Как "целая планета" спустится "к какому-то червяку", вы о чем. Быстрее, наверное, второе пришествие нашего Господа Иисуса Христа случится, чем это, как это назвать, соблаговолит. Нет, что вы. Прибыл переговорщик. Представился Игорем», — заявил представитель интересов пострадавшего Сергей Васильев.

Адвокат также добавил, что договоренности стороны так и не достигли, так как переговорщик пытался передать сброшенному со сцены охраннику деньги, а тот хотел публичных извинений от Киркорова на камеру, от которых певец отказался.

Я сказал, что мой клиент желает, чтобы Киркоров на камеру извинился перед ним. Чтобы затем эта запись была выброшена в публичное пространство. Чтобы все видели, как он извиняется конкретно перед этим человеком. Это было главное условие. Они в ответ: а что вы хотите материального? Я говорю, мы даже обсуждать с вами этот вопрос не хотим, потому что для него принципиально извинение Сергей Васильев адвокат пострадавшего охранника

27 сентября во время концерта на площадке «Крокус Сити Холл» в Москве Киркоров решил пройти к певице Ани Лорак за кулисы по сцене, однако охранник решил не пропускать его. Тогда певец оттолкнул мужчину, в результате чего тот упал со сцены. После случившегося сотрудник площадки обратился в полицию и написал на исполнителя заявление.

Позже Короткий рассказал об осложнениях после травмы.