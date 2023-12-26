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16:32, 26 декабря 2023Культура

Сброшенный со сцены Киркоровым охранник рассказал об осложнениях после травмы

Охранник Короткий, которого толкнул Киркоров, рассказал об уколах в связку

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Охранник Александр Короткий, которого столкнул со сцены эстрадный певец Филипп Киркоров, рассказал об осложнениях после травмы. Его слова приводит «Царьград».

По словам пострадавшего, связки очень долго заживают. Он также отметил, что восстановлению препятствует то, что он работает «на ногах». «Придется хороший курс лечения пройти. Мне надо делать уколы в саму связку. Периодически она начинает опухать, появляется жидкость там. Может месяц нормально быть, а потом опухает, и становится дискомфортно», — сказал Короткий.

Ранее сообщалось, что полиция отказала в возбуждении уголовного дела против Филиппа Киркорова.

27 сентября во время концерта на площадке «Крокус Сити Холл» в Москве Киркоров решил пройти к певице Ани Лорак за кулисы по сцене, однако охранник решил не пропускать его. Тогда певец оттолкнул мужчину, в результате чего тот упал со сцены. После случившегося сотрудник площадки обратился в полицию и написал на исполнителя заявление.

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