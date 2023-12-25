Полиция приняла решение по уголовному делу против Киркорова

Shot: полиция отказала в возбуждении уголовного дела против Киркорова

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела против эстрадного певца Филиппа Киркорова, который столкнул охранника со сцены. Об этом со ссылкой на источник сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что материалы, которые рассматривались с 30 сентября, были отправлены в Красногорскую городскую прокуратуру для проверки законности решения. Согласно данным судмедэкспертизы, у пострадавшего был выявлен вред здоровью средней тяжести.

По данным канала, в результате падения у охранника была разорвана таранная-малоберцовая связка, однако травма не представляла угрозу для жизни.

Ранее адвокат Сергей Жорин оценил вероятность наказания для Филиппа Киркорова.

27 сентября во время концерта на площадке «Крокус Сити Холл» в Москве Киркоров решил пройти к певице Ани Лорак за кулисы по сцене, однако охранник решил не пропускать его. Тогда певец оттолкнул мужчину, в результате чего тот упал со сцены. После случившегося сотрудник площадки обратился в полицию и написал на исполнителя заявление.