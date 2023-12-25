Оценена вероятность наказания для Киркорова после сбрасывания охранника со сцены
Наказание для певца Филиппа Киркорова, который столкнул охранника со сцены, будет зависеть от профессионализма юриста, который займется вопросом. Шансы привлечения артиста к ответственности оценил адвокат Сергей Жорин, передает NEWS.ru.
«Я в свое время вел похожее дело, когда на певца завели уголовное дело. Думаю, Киркоров с того времени сделал определенные выводы, поэтому сложно сказать, привлекут ли его к ответственности в этот раз», — прокомментировал Жорин.
Ранее адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский заявил, что инцидент с охранником был исчерпан еще в сентябре.
До этого сообщалось, что 27 сентября во время концерта на площадке «Крокус Сити Холл» в Москве Киркоров решил пройти к певице Ани Лорак за кулисы по сцене, однако охранник решил не пропускать его. Тогда певец оттолкнул мужчину, в результате чего тот упал со сцены. После случившегося сотрудник площадки обратился в полицию и написал на исполнителя заявление.