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16:59, 25 декабря 2023Культура

Оценена вероятность наказания для Киркорова после сбрасывания охранника со сцены

Жорин: наказание для Киркорова за инцидент с охранником будет зависеть от юриста

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Наказание для певца Филиппа Киркорова, который столкнул охранника со сцены, будет зависеть от профессионализма юриста, который займется вопросом. Шансы привлечения артиста к ответственности оценил адвокат Сергей Жорин, передает NEWS.ru.

«Я в свое время вел похожее дело, когда на певца завели уголовное дело. Думаю, Киркоров с того времени сделал определенные выводы, поэтому сложно сказать, привлекут ли его к ответственности в этот раз», — прокомментировал Жорин.

Ранее адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский заявил, что инцидент с охранником был исчерпан еще в сентябре.

До этого сообщалось, что 27 сентября во время концерта на площадке «Крокус Сити Холл» в Москве Киркоров решил пройти к певице Ани Лорак за кулисы по сцене, однако охранник решил не пропускать его. Тогда певец оттолкнул мужчину, в результате чего тот упал со сцены. После случившегося сотрудник площадки обратился в полицию и написал на исполнителя заявление.

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      Варвара Кошечкина
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