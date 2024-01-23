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18:54, 23 января 2024Мир

Лавров опроверг обсуждение урегулирования конфликта на Украине с Трампом

Лавров: РФ не обсуждала с кем-либо в США урегулирование конфликта на Украине

Фото: Unsplash

Россия не обсуждала урегулирование конфликта на Украине с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью CBS News.

Лавров ответил на вопрос о возможных контактах с Трампом по теме урегулирования на Украине. Он отметил, что Россия не имела возможности обсудить с кем-либо в США завершение украинского конфликта.

«У нас не было возможности вообще что-либо обсуждать с американцами, так как текущая администрация не заинтересована в диалоге», — подчеркнул министр.

Ранее Лавров оценил вероятность иной ситуации на Украине при Трампе. По его мнению, тенденция к разрушению основ российско-американских отношений и стратегической стабильности началась еще при бывшем президенте Джордже Буше-младшем.

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      Юрий Леонов
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