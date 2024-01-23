Лавров опроверг обсуждение урегулирования конфликта на Украине с Трампом

Лавров: РФ не обсуждала с кем-либо в США урегулирование конфликта на Украине

Россия не обсуждала урегулирование конфликта на Украине с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью CBS News.

Лавров ответил на вопрос о возможных контактах с Трампом по теме урегулирования на Украине. Он отметил, что Россия не имела возможности обсудить с кем-либо в США завершение украинского конфликта.

«У нас не было возможности вообще что-либо обсуждать с американцами, так как текущая администрация не заинтересована в диалоге», — подчеркнул министр.

Ранее Лавров оценил вероятность иной ситуации на Украине при Трампе. По его мнению, тенденция к разрушению основ российско-американских отношений и стратегической стабильности началась еще при бывшем президенте Джордже Буше-младшем.