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08:27, 23 января 2024Мир

Лавров оценил вероятность иной ситуации на Украине при Трампе

Лавров: ситуация на Украине не была бы иной при избрании Трампа президентом США

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Ситуация на Украине не была бы иной при избрании бывшего американского лидера Дональда Трампа президентом США. Вероятность другого сценария оценил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS.

«Я не думаю, что есть какая-то разница, поскольку тенденция по разрушению российско-американских отношений, основ этих отношений, в том числе все договоры по стратегической стабильности, паритету, взаимному доверию, инспекциям, транспарентности и прочему началась еще при президенте Джордже Буше-младшем», — отметил дипломат.

Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что США проигнорировали демонстрацию доброй воли Владимиром Путиным на посту президента России. По его словам, американское политическое руководство не вынесло никаких уроков из «неприемлемой политики», которую Вашингтон проводил в отношении Москвы после распада СССР.

Ранее глава МИД России заявил, что действующая администрация президента США Джо Байдена не заинтересована в политическом диалоге с Россией, а исключениями время от времени становятся контакты по теме обменов и функционирования посольств стран в Вашингтоне и Москве

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      Семен Александров
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