Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:24, 23 января 2024Интернет и СМИ

Врач развеял распространенный миф о простуде

Доктор Мясников назвал заблуждением мнение, что лекарства защищают от вирусов

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Врач общей практики Александр Мясников развеял распространенный миф о простуде. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он назвал заблуждением мнение о том, что от вирусов можно защититься при помощи лекарств. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Никаких медикаментозных средств, чтобы уберечься от простуды, нет», — заявил Мясников. Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России Виктор Краснов, в свою очередь, отметил, что защититься от простуды поможет сбалансированное питание и употребление в пищу продуктов, богатых витаминами и микроэлементами.

«Каких-то народных средств, которые бы гарантированно защищали от вирусных инфекций, от каких-то других заболеваний, просто не существует», — подчеркнул Краснов. Он также призвал россиян не заниматься самолечением.

Ранее главный детский пульмонолог России, доктор медицинских наук Юрий Мизерницкий предупредил об опасности популярного у россиян способа защиты от простуды. Врач заявил, что злоупотребление чесноком в целях профилактики может привести к гастриту.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Госдумы. Он предсказал крупный религиозный конфликт в России после СВО

      Пьяная россиянка-рентгенолог четыре часа не могла расшифровать снимки детей

      56-летняя Памела Андерсон снялась без макияжа в рекламе косметики

      В Армении заявили о поиске новых союзников для решения проблем

      Депутат Матвеев объяснился после предложения Кадырова его «вытурнуть»

      Блогера Елену Блиновскую поместили в карантинную камеру в СИЗО

      Фигуранту дела о подрыве железной дороги в российском регионе продлили арест

      Раскрыты детали рациона блогера Блиновской в СИЗО «Печатники»

      В США начали расследование звонка робота с фальшивым голосом Байдена

      Назван вероятный диагноз пассажирки упавшего в Афганистане самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше