Врач развеял распространенный миф о простуде

Доктор Мясников назвал заблуждением мнение, что лекарства защищают от вирусов

Врач общей практики Александр Мясников развеял распространенный миф о простуде. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он назвал заблуждением мнение о том, что от вирусов можно защититься при помощи лекарств. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Никаких медикаментозных средств, чтобы уберечься от простуды, нет», — заявил Мясников. Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России Виктор Краснов, в свою очередь, отметил, что защититься от простуды поможет сбалансированное питание и употребление в пищу продуктов, богатых витаминами и микроэлементами.

«Каких-то народных средств, которые бы гарантированно защищали от вирусных инфекций, от каких-то других заболеваний, просто не существует», — подчеркнул Краснов. Он также призвал россиян не заниматься самолечением.

Ранее главный детский пульмонолог России, доктор медицинских наук Юрий Мизерницкий предупредил об опасности популярного у россиян способа защиты от простуды. Врач заявил, что злоупотребление чесноком в целях профилактики может привести к гастриту.