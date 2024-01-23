Москвичка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и миллионов рублей

75-летняя москвичка лишилась квартиры и всех сбережений из-за мошенников

Жительница Москвы поговорила с мошенниками и осталась без квартиры и сбережений. Внимание на инцидент обратила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

75-летней пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Для большей убедительности он назвал свой личный номер и номер служебного удостоверения. Мужчина рассказал, что на имя москвички оформили кредит в размере около миллиона рублей. Когда та ответила, что не брала никаких займов, ее собеседник заявил, что нужно срочно разобраться с этим вопросом, чтобы не лишиться имущества и денег. Он добавил, что скоро с женщиной свяжется сотрудник банка.

Вскоре с пенсионеркой связался лжесотрудник кредитной организации и сообщил, что для спасения ее сбережений все средства понадобится перевести на «безопасный счет». Испугавшись возможной потери денег, она выполнила все указания звонившего и перечислила деньги.

Через некоторое время пожилой женщине вновь позвонили мошенники, сказав, что некие злоумышленники выставили на продажу в интернете ее квартиру. Для спасения жилья они убедили москвичку в срочном порядке самой продать недвижимость проверенным людям. Вновь поверив своим собеседникам, россиянка собрала все требуемые для сделки документы и под контролем мошенников заключила сделку купли-продажи своей квартиры. Вырученные средства — более 10 миллионов рублей — она вновь перевела на продиктованный аферистами «безопасный счет».

По подсчетам правоохранителей, общий ущерб, нанесенный пенсионерке, составил более 15 миллионов рублей.

Ранее в этот же день стало известно, что тюменец обманул отца, который страдает болезнью Альцгеймера и расстройством психики, и завладел его домом.