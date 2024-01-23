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19:48, 23 января 2024Бывший СССР

На Украине решили переименовать город Новомосковск

Город Новомосковск на Украине переименуют в Новую Самарь

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Горсовет Новомосковска Днепропетровской области Украины принял решение переименовать город в Новую Самарь. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Отмечается, что также рассматривались варианты Самарь и Присамарск. Теперь решение о переименовании города должна утвердить Верховная Рада.

При этом, по словам доктора исторических наук, профессора кафедры истории Днепровского национального университета Владимира Ващенко, название Новая Самарь является «новоделом», так как ранее в письменных источниках не встречалось. В свою очередь, ученый предлагал вернуть аутентичное название — Самар или Самарь, однако депутаты к его мнению не прислушались.

В декабре 2023 года стало известно, что в городе Никополе на Украине дерусифицировали почти 50 улиц и переулков. Так, под переименование попали улицы Кутузова, Кошевого, Тютчева и других известных российских деятелей.

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      Александр Курбатов
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