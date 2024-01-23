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10:51, 23 января 2024Россия

На урок к российским первоклассникам явились мыши

Е1.ru: в Екатеринбурге на урок к первоклассникам в школе № 142 явились мыши

Фото: Maximillian cabinet / Shuttestock / Fotodom

В Горном Щите в Екатеринбурге на урок к первоклассникам в школе № 142 пришли мыши. Об этом сообщил региональный портал Е1.ru.

Грызунов российские учащиеся заметили посреди класса накануне. Мать одного из школьников предположила, что мыши могли перекочевать в кабинет из столовой, которая располагается на первом этаже.

«Дети начали кричать, бегать за мышами, в итоге урок [был] сорван. Старшеклассники потом поймали. Но это говорит о том, что там не проводят обработку от грызунов», — поделилась женщина.

Она также отметила, что в Горном Щите не хватает мест ученикам. Там учатся полторы тысячи детей, старое здание учебного заведения на подобное количество не было рассчитано.

Ранее сообщалось, что на жителей Красноярского края начали нападать крысы.

Агрессии грызунов подверглись жители Красноярска, Минусинска, Лесосибирска и Березовского района.

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      Анна Щербакова
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