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10:24, 23 января 2024Культура

Названа дата выхода нового сезона «Рика и Морти»

Восьмой сезон мультсериала «Рик и Морти» выйдет в 2025 году

Кадр: сериал «Рик и Морти»

Студия Adult Swim назвала дату выхода нового сезона мультсериала «Рик и Морти». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Премьера восьмого сезона состоится в 2025 году. Отмечается, что причиной является прошлогодняя пятимесячная забастовка Гильдии сценаристов США, которая задержала производство новых серий.

Также сообщается, что в этом году состоится премьера дебютного сезона спин-оффа шоу «Рик и Морти: Аниме», созданного режиссером Такаси Сано («Башня Бога»). Первый сезон аниме будет состоять из десяти серий.

В марте 2023 года стало известно, что с соавтора «Рика и Морти» Джастина Ройланда сняли обвинения в насилии.

Премьера первой серии «Рика и Морти» состоялась в декабре 2013 года.
В основе его сюжета лежат фантастические приключения ученого-алкоголика и его внука.

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      Варвара Кошечкина
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