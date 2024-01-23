Названы особенности российского «костюма-невидимки»

Полковник Тимошенко: российский «костюм-невидимка» отражает тепло

«Костюм-невидимка», который разрабатывают в России, отражает тепло и маскирует человека. Особенности разработки назвал полковник в отставке Михаил Тимошенко в беседе с NEWS.ru.

«Хитростей особых нет, это примерно тот же материал, из которых делают спасательные одеяла: одна сторона, наружная, скрывает, камуфлирует солдата, а вторая сторона, внутренняя, отражает тепло. Эта технология уже известна, у США есть аналоги такого костюма. Кроме того, подобные накидки используются также и для танков», — сказал он.

По словам Тимошенко, изделие имеет шансы на успех, если оно не будет создавать сильный эффект компресса. Он отметил, что отражение тепла внутрь может привести к перегреву тела человека. Также полковник подчеркнул, что необходимо учитывать износостойкость ткани.

Ранее в январе в компании HiderX рассказали о разработке маскировочного костюма, который размывает силуэт и делает военнослужащих невидимыми для тепловизоров противника. Там отметили, что изделие полностью основано на российской технологии.

В апреле 2023 года российская компания «Альфа-К» представила «костюм-невидимку» «Богомол-Z», позволяющий снайперам скрыться от вражеских тепловизоров.