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15:42, 23 января 2024Экономика

Американские экспортеры газа отменили поставки

S&P Global: американские экспортеры СПГ отменили поставки за рубеж из-за морозов

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

За последнюю неделю американские экспортеры сжиженного природного газа (СПГ) отменили несколько поставок топлива за рубеж. Об этом со ссылкой на S&P Global сообщает «Интерфакс».

По словам источников S&P Global, были отменены отгрузки пяти партий СПГ. Не состоялась как минимум одна отправка через терминал Cameron в Луизиане и еще одна — через терминал Freeport в Техасе.

Причиной отказа от поставок за рубеж стали морозы — из-за похолодания нарушилась работа СПГ-терминалов. Также из-за холодов спрос на газ в стране резко подскочил, и цены на него выросли. Поэтому экспортеры предпочли продать топливо внутри страны.

Согласно данным американской площадки Henry Hub, 15 и 16 января газ в стране подорожал до многолетних максимумов, достигая 12,97 доллара за миллион британских тепловых единиц (BTU).

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К 22 января природный газ в Европе подешевел до отметки ниже 300 долларов за баррель. По данным Energi Danmark, февральские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе нидерландского хаба TTF на лондонской бирже ICE упали до минимума с 2021 года. Ситуация стала необычной для региона, так как зимой цены на газ стабильно превышали их летний уровень.

Ранее стало известно, что в греческом Александруполисе заработала новая плавучая станция хранения и регазификации сжиженного природного газа. Проект, деньги на который выделил Евросоюз, должен послужить диверсификации источников энергоснабжения юга Европы. В мае 2022 года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пообещал, что, когда система заработает на полную мощность, от газа из России можно будет полностью отказаться.

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      Вячеслав Агапов
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