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20:43, 22 января 2024Путешествия

Украина захотела запретить транспортное сообщение с Россией на полвека

Кабмин Украины предложил запретить транспортное сообщение с Россией на 50 лет

Фото: Thomas Peter / Reuters

На Украине захотели запретить практически любое транспортное сообщение с Россией на полвека. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.

Так, правительство страны предложило Совету национальной безопасности и обороны рассмотреть возможность запрета на авиа- и автомобильное сообщение с Россией на 50 лет.

Уточняется, что речь идет не только о прямом воздушном сообщении с Россией, но также об использовании россиянами воздушного пространства Украины.

Кроме того, в Кабмине хотят запретить въезжать на Украину автотранспорту, зарегистрированному в России. Также ограничения коснутся морского и речного транспорта.

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      Марк Успенский
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