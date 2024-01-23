Украина захотела запретить транспортное сообщение с Россией на полвека

Кабмин Украины предложил запретить транспортное сообщение с Россией на 50 лет

На Украине захотели запретить практически любое транспортное сообщение с Россией на полвека. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.

Так, правительство страны предложило Совету национальной безопасности и обороны рассмотреть возможность запрета на авиа- и автомобильное сообщение с Россией на 50 лет.

Уточняется, что речь идет не только о прямом воздушном сообщении с Россией, но также об использовании россиянами воздушного пространства Украины.

Кроме того, в Кабмине хотят запретить въезжать на Украину автотранспорту, зарегистрированному в России. Также ограничения коснутся морского и речного транспорта.