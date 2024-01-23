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21:46, 23 января 2024Из жизни

Принц Гарри захотел наладить отношения с семьей

Daily Mirror: принц Гарри переосмыслил прошлое и хочет помириться с семьей

Фото: Toby Melville / Reuters

Принц Гарри планирует наладить отношения с королевской семьей в связи с состоянием здоровья принцессы Уэльской Кейт Миддлтон и короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В материале отмечается, что принц чувствует себя виноватым и задумывается о возращении на родину. «Хотя многое произошло, подобные времена напомнили ему, что жизнь коротка, а семья важна», — сообщил источник.

Ранее стало известно о предстоящей госпитализации Карла III из-за доброкачественного заболевания предстательной железы. Его состояние оценивается как удовлетворительное, рассказали в Букингемском дворце.

17 января сообщалось, что Кейт Миддлтон провели полостную операцию. Отмечается, что хирургическое вмешательство, прошедшее в одной из лондонских клиник 16 января, было плановым.

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      Марина Совина
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