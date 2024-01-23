69-я параллель
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16:28, 23 января 202469-я параллель

Путина изумил один факт об оленях

Президенту России Путину предложили прокатиться на оленях

Фото: Unsplash

Президента России Владимира Путина изумила скорость оленей. Фрагмент общения главы государства с победителями конкурсов «Это у нас семейное» и «Семья года» опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram.

Один из участников встречи предложил главе государства прокатиться на трех белых оленях, если президента отпустят «на каникулы».

«Спасибо», — поблагодарил Путин и поинтересовался скоростью, которую могут развивать животные. Узнав, что олени могут передвигаться со скоростью 60-70 километров в час, президент выразил свое удивление. Он поинтересовался, безопасны ли такие поездки, и получил утвердительный ответ.

Ранее во время посещения Чукотки Путин воспользовался еще одним необычным видом транспорта. После прибытия в аэропорт президент добрался до Анадыря на снегоболотоходе. Машины этого класса отличаются большими колесами со сверхнизким давлением, что положительно сказывается на их проходимости.

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      Алан Босиков
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