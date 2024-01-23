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16:48, 23 января 2024Россия

Пьяная россиянка-рентгенолог четыре часа не могла расшифровать снимки детей

Shot: в Кирове пьяная рентгенолог четыре часа не могла расшифровать снимки детей

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Кирове пьяная рентгенолог четыре часа не могла расшифровать снимки детей. Как утверждает Telegram-канал Shot, россиянка вместо работы проводила время с коллегой, закрывшись в кабинете.

По сведениям издания, учащиеся девятых классов из школы №74 проходили флюорографию для военкомата в городской больнице. Подростки, согласно правилам, за час прошли процедуру и столпились в коридоре, ожидая, когда им выдадут описание.

Матери школьников рассказали, что в толпе были дети с острыми респираторными инфекциями и коронавирусом. Школьники уверяли, что врач не покидала кабинет и игнорировала просьбы отдать результаты обследования.

Девятиклассники позвонили родителям, которые примчались на место. Там они застали в кабинете женщину-врача с помощником. А внутри, по их словам, разило запахом спиртного. Медик с заплетающимся языком объяснила, что недавно потеряла бабушку, а друг ее утешал.

Родители школьников написали заявление в кировскую полицию, требуя разобраться в произошедшем.

Ранее сообщалось, что в Энгельсе Саратовской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил врачей скорой помощи по пути в больницу.

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      Анна Щербакова
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