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10:30, 23 января 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 23 и 24 января

Фото: Krzysztof Kowalik / Unsplash

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей Кубани опасности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, стало известно, что во вторник, 23 января, и среду, 24 января, в горах Краснодарского края выше 1000 метров будет лавиноопасно.

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В связи с этим сотрудники МЧС призвали гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности, в том числе не выходить в горы в снегопад и непогоду.

«Выходя в горы, знайте в районе своего пути или прогулки места возможного схода снежных лавин, — подчеркнули местные спасатели. — (...) Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев».

Ранее в январе мощный ветер на популярном сочинском горнолыжном курорте Красная Поляна попал на видео. Стихия ограничила движение на некоторых канатных дорогах и горнолыжных трассах.

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      Фариза Бацазова
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