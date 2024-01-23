Гутерриш назвал число погибших сотрудников ООН в Газе

Гутерриш: 153 сотрудника ООН погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли больше 150 сотрудников Организации Объединенных Наций (ООН). Такое число назвал на заседании Совета безопасности (СБ) ООН генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

«К сожалению, 153 наших коллеги погибли», — заявил он.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. Тель-Авив назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.