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08:55, 23 января 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в украинском Павлограде

В Павлограде Днепропетровской области Украины произошли взрывы
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В украинском городе Павлограде Днепропетровской области произошли взрывы. Об этом в Telegram сообщило издание «Зеркало недели».

Подробности произошедшего не приводятся. Согласно данным интерактивной карты на сайте Министерства цифровой трансформации Украины, во всей области была объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно о взрывах в Киеве и Харькове. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Святошинском районе столицы зафиксировано возгорание.

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      Алевтина Запольская
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