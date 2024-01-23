Стало известно о взрывах в украинском Павлограде

В Павлограде Днепропетровской области Украины произошли взрывы

В украинском городе Павлограде Днепропетровской области произошли взрывы. Об этом в Telegram сообщило издание «Зеркало недели».

Подробности произошедшего не приводятся. Согласно данным интерактивной карты на сайте Министерства цифровой трансформации Украины, во всей области была объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно о взрывах в Киеве и Харькове. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Святошинском районе столицы зафиксировано возгорание.