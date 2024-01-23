Стало известно о взрывах в украинском Павлограде
В Павлограде Днепропетровской области Украины произошли взрывыСюжетВзрывы в Харькове:
В украинском городе Павлограде Днепропетровской области произошли взрывы. Об этом в Telegram сообщило издание «Зеркало недели».
Подробности произошедшего не приводятся. Согласно данным интерактивной карты на сайте Министерства цифровой трансформации Украины, во всей области была объявлена воздушная тревога.
Ранее стало известно о взрывах в Киеве и Харькове. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Святошинском районе столицы зафиксировано возгорание.