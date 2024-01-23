«Теперь война неизбежна». Медведев пошутил над заявлением Госдепа США о том, что Россия не получит назад Аляску

Медведев пошутил над заявлением Госдепа США о том, что РФ не вернет назад Аляску

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев после слов заместителя пресс-секретаря Госдепартамента США о том, что Москве не удастся вернуть Аляску, проданную в XIX веке, пошутил о неизбежности войны.

По словам представителя госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

В конце сообщения политик добавил смеющийся эмодзи.

Представитель Госдепа США заявил, что Россия не получит назад Аляску

Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США заявил, что президент России Владимир Путин не получит назад Аляску.

Я думаю, что могу сказать от всех нас в правительстве США... назад он ее не получит заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США

Таким образом представитель американского внешнеполитического ведомства ответил на вопрос журналиста, который утверждал, что Путин якобы подписал указ о незаконной продаже Аляски. При этом репортер перепутал дату, когда эта территория вошла в состав Соединенных Штатов, назвав 1983 год вместо 1867-го.

В июле 2022 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США должны всегда помнить, что России «есть, что возвращать, к примеру, Аляску», прежде чем пытаться распоряжаться российскими ресурсами за границей.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила про Аляску в дискуссии с журналистом CNN по Украине. Репортер задал вопрос, не является ли высказывание Путина о возвращении российских земель нарушением международного права.

Глава государства 9 июля 2022 года напомнил, что Петр I возвращал и укреплял российские территории, в том числе заложил Санкт-Петербург. По его мнению, на долю современной России также выпало «укреплять и возвращать».

Вопрос мог быть вдохновлен указом о поиске имущества России за рубежом

Издание Newsweek 22 января писало, что новый указ о поиске имущества России за рубежом, подписанный президентом России Владимиром Путиным, некоторые западные «ультранационалистические блогеры» интерпретируют как шаг к потенциальным территориальным конфликтам.

Президент России Владимир Путин подписал новый указ, касающийся исторических активов Москвы за рубежом. Этот шаг ультранационалистические блоггеры интерпретируют как основу для будущего реваншизма против соседей России — и даже США Newsweek

В статье отмечается, что поиск имущества Россией будет включать Аляску, части Восточной и Центральной Европы, Центральной Азии и Скандинавии.

Владимир Путин 18 января дал поручение выделить деньги на поиск российского имущества за рубежом. Финансы покроют расходы на оформление и юридическую защиту отечественной недвижимости времен СССР и Российской империи за границей.

По словам кандидата исторических наук Александра Крушельницкого, в XIX-XX веках императорской фамилии принадлежала значительная часть побережья Ниццы во Франции.

Генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков сообщил, что с начала 2000-х около четырех тысяч заграничных объектов перешло в собственность России. Он добавил, что все это — недвижимость времен Российской империи и СССР в Европе, на Ближнем Востоке и в ЮАР.