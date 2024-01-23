Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:29, 23 января 2024Россия

«Теперь война неизбежна». Медведев пошутил над заявлением Госдепа США о том, что Россия не получит назад Аляску

Медведев пошутил над заявлением Госдепа США о том, что РФ не вернет назад Аляску
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Dmitry Medvedev / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев после слов заместителя пресс-секретаря Госдепартамента США о том, что Москве не удастся вернуть Аляску, проданную в XIX веке, пошутил о неизбежности войны.

По словам представителя госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна

Дмитрий Медведевзампред Совбеза России

В конце сообщения политик добавил смеющийся эмодзи.

Материалы по теме:
Германия готовит план на случай конфликта НАТО и России из-за Прибалтики. Насколько вероятно начало новой мировой войны?
Германия готовит план на случай конфликта НАТО и России из-за Прибалтики.Насколько вероятно начало новой мировой войны?
17 января 2024
Обойдемся Эти индейцы воевали с русскими до 2004 года. Они вынудили Россию продать Аляску
ОбойдемсяЭти индейцы воевали с русскими до 2004 года. Они вынудили Россию продать Аляску
16 февраля 2018

Представитель Госдепа США заявил, что Россия не получит назад Аляску

Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США заявил, что президент России Владимир Путин не получит назад Аляску.

Я думаю, что могу сказать от всех нас в правительстве США... назад он ее не получит

заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США

Таким образом представитель американского внешнеполитического ведомства ответил на вопрос журналиста, который утверждал, что Путин якобы подписал указ о незаконной продаже Аляски. При этом репортер перепутал дату, когда эта территория вошла в состав Соединенных Штатов, назвав 1983 год вместо 1867-го.

В июле 2022 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США должны всегда помнить, что России «есть, что возвращать, к примеру, Аляску», прежде чем пытаться распоряжаться российскими ресурсами за границей.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила про Аляску в дискуссии с журналистом CNN по Украине. Репортер задал вопрос, не является ли высказывание Путина о возвращении российских земель нарушением международного права.

Глава государства 9 июля 2022 года напомнил, что Петр I возвращал и укреплял российские территории, в том числе заложил Санкт-Петербург. По его мнению, на долю современной России также выпало «укреплять и возвращать».

Материалы по теме:
Отношения России и США стремительно ухудшаются. Сможет ли мир избежать новой гонки вооружений и ядерной войны?
Отношения России и США стремительно ухудшаются.Сможет ли мир избежать новой гонки вооружений и ядерной войны?
14 апреля 2023
Братья по оружию. 30 лет назад российские военные покинули Кубу. Могут ли они снова оказаться под боком у США?
Братья по оружию.30 лет назад российские военные покинули Кубу. Могут ли они снова оказаться под боком у США?
7 июля 2023

Вопрос мог быть вдохновлен указом о поиске имущества России за рубежом

Издание Newsweek 22 января писало, что новый указ о поиске имущества России за рубежом, подписанный президентом России Владимиром Путиным, некоторые западные «ультранационалистические блогеры» интерпретируют как шаг к потенциальным территориальным конфликтам.

Президент России Владимир Путин подписал новый указ, касающийся исторических активов Москвы за рубежом. Этот шаг ультранационалистические блоггеры интерпретируют как основу для будущего реваншизма против соседей России — и даже США

Newsweek

В статье отмечается, что поиск имущества Россией будет включать Аляску, части Восточной и Центральной Европы, Центральной Азии и Скандинавии.

Владимир Путин 18 января дал поручение выделить деньги на поиск российского имущества за рубежом. Финансы покроют расходы на оформление и юридическую защиту отечественной недвижимости времен СССР и Российской империи за границей.

По словам кандидата исторических наук Александра Крушельницкого, в XIX-XX веках императорской фамилии принадлежала значительная часть побережья Ниццы во Франции.

Генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков сообщил, что с начала 2000-х около четырех тысяч заграничных объектов перешло в собственность России. Он добавил, что все это — недвижимость времен Российской империи и СССР в Европе, на Ближнем Востоке и в ЮАР.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Теперь война неизбежна». Медведев пошутил над заявлением Госдепа США о том, что Россия не получит назад Аляску

      Стало известно о подвиге танкового батальона ВС России

      Трамп назвал Путина влиятельным человеком

      Воспользовавшиеся услугами проституток мужчины рассказали о своем разочаровании

      Женщина снялась голой в ванной по просьбе спиритуалиста и пожалела

      «Интер» в третий раз подряд завоевал Суперкубок Италии

      В США опровергли заявление об атаке хуситов на американский корабль

      Трамп заявил о прохождении двух тестов на умственные способности

      Российский военный в одиночку вынудил отступить диверсантов ВСУ

      Раскрыто место содержания Блиновской под стражей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше