В Эстонии назвали сроки передачи Киеву замороженных в стране российских активов

МИД Эстонии: передача Киеву замороженных в стране активов России займет 2 года

Для передачи Киеву активов России, замороженных в Эстонии, требуется система международных договоров, на создание которой может уйти два года. Такие сроки процедуры экспроприации российской собственности назвал вице-канцлер Министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Эрки Кодар в разговоре со СМИ, передает портал ERR.

«Необходимо также выстроить международную систему договоров. Будет ли это соглашение с Украиной или при Совете Европы будет создан регистр ущерба, через который будет собираться, обрабатываться и компенсироваться весь причиненный Украине военный ущерб», — отметил чиновник МИД.

Точные сроки передачи активов назвать нельзя, но если брать в расчет создание системы международных договоров, то процедура займет более двух лет, уверен Кодар.

Он добавил, что в Эстонии находится около 30 миллионов евро активов России, и даже в случае положительного решения об экспроприации российской собственности, деньги вряд ли будут напрямую перечислены в бюджет Украины.

23 января стало известно, что лидеры стран Европейского союза поддержали введение налога на прибыль от российских замороженных активов. По словам источников Bloomberg, план согласован на уровне министров иностранных дел.