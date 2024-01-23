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12:09, 23 января 2024Мир

В Колумбии конфисковали перевозившую почти тонну кокаина подводную лодку

Власти Колумбии сообщили о конфискации частной подводной лодки с 800 кг кокаина

Кадр: АР

Власти Колумбии сообщили об изъятии 800 килограммов кокаина, которые перевозили на подводной лодке через залив Малага. Об этом сообщает Associated Press.

Стоимость перевозимых наркотиков оценивается примерно в 27 миллионов долларов.

Конфискованное наркосудно было изготовлено на заказ, добавили в Военно-морских силах Колумбии.

Ранее сообщалось, что в начале этого года в приграничном Колумбии государстве, Эквадоре, начались массовые беспорядки на фоне борьбы государственных структур с преступными группировками наркоторговцев.

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      Лина Пивоварова
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