В Колумбии конфисковали перевозившую почти тонну кокаина подводную лодку

Власти Колумбии сообщили о конфискации частной подводной лодки с 800 кг кокаина

Власти Колумбии сообщили об изъятии 800 килограммов кокаина, которые перевозили на подводной лодке через залив Малага. Об этом сообщает Associated Press.

Стоимость перевозимых наркотиков оценивается примерно в 27 миллионов долларов.

Конфискованное наркосудно было изготовлено на заказ, добавили в Военно-морских силах Колумбии.

Ранее сообщалось, что в начале этого года в приграничном Колумбии государстве, Эквадоре, начались массовые беспорядки на фоне борьбы государственных структур с преступными группировками наркоторговцев.