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12:43, 23 января 2024Россия

В России увидели шаг к признанию Украиной потери нескольких регионов

Крымский общественник Смирнов: Киев сделал шаг к признанию новых регионов РФ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Киев сделал шаг к признанию потери ряда новых регионов России — Херсонской, Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма. Об этом заявил российский общественник, представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, его слова приводит РИА Новости.

По словам Смирнова, он видит такой шаг в законопроекте о гражданстве, который предполагает лишение гражданства Украины при наличии российского паспорта.

«Принятие (...) закона будет означать (...) первый шаг к тому, что Украина признает добровольное приобретение российского гражданства населением (...), а следовательно, признает и российский статус этих субъектов», — заявил общественный деятель. Как отметил Смирнов, жители Крыма уже давно не считают себя украинцами.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, где большинство жителей региона поддержали такое решение. Еще четыре новых региона вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Референдумы там состоялись с 23 по 27 сентября 2022 года.

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