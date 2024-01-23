В России увидели шаг к признанию Украиной потери нескольких регионов

Крымский общественник Смирнов: Киев сделал шаг к признанию новых регионов РФ

Киев сделал шаг к признанию потери ряда новых регионов России — Херсонской, Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма. Об этом заявил российский общественник, представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, его слова приводит РИА Новости.

По словам Смирнова, он видит такой шаг в законопроекте о гражданстве, который предполагает лишение гражданства Украины при наличии российского паспорта.

«Принятие (...) закона будет означать (...) первый шаг к тому, что Украина признает добровольное приобретение российского гражданства населением (...), а следовательно, признает и российский статус этих субъектов», — заявил общественный деятель. Как отметил Смирнов, жители Крыма уже давно не считают себя украинцами.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, где большинство жителей региона поддержали такое решение. Еще четыре новых региона вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Референдумы там состоялись с 23 по 27 сентября 2022 года.