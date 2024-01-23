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13:40, 23 января 2024Россия

В российском регионе захотели платить за доносы на одну категорию нарушителей

Власти Республики Алтай захотели платить за доносы на пьяных водителей

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин внес в региональный парламент законопроект, согласно которому предлагается платить местным жителям за доносы в полицию на одну категорию нарушителей — пьяных водителей. Документ опубликован на сайте правительства региона.

В случае принятия законопроекта размер и порядок выплаты денежного вознаграждения будет определять правительство республики. Средства на это захотели выделять из регионального бюджета.

Ранее аналогичную инициативу выдвинули власти Пермского края. Там за доносы на пьяных водителей предлагается выплачивать по пять тысяч рублей. Деньги будут переводить после подтверждения Госавтоинспекцией поступившей информации о нарушителе.

Кроме того, в октябре 2023 года стало известно, что в Ярославской области будут платить тем, кто сообщит о плевках в общественных местах, выбросе мусора вне урн и незаконной расклейке объявлений. За донос жители региона получат 70 процентов от суммы штрафа.

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      Константин Лысяков
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