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15:11, 23 января 2024Мир

В США отчитались об обучении более 100 тысяч украинских военных

Полковник ВС США О'Доннелл: США и союзники обучили 118 тысяч украинских военных

Фото: Gleb Garanich / Reuters

США и союзники обучили 118 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время конфликта, заявил представитель командования армии США в Европе и Африке, полковник Мартин О'Доннелл. Об этом сообщает Associated Press (AP).

О'Доннелл выступил с заявлением перед очередной встречей контактной группы по военному содействию Украине, которая пройдет 23 января в онлайн-формате. Он отметил, что в процессе обучения украинских военных участвуют более 30 стран.

Американский военный подчеркнул, что США обучили около 18 тысяч украинских военных, 1,5 тысячи проходят обучение в данный момент. Более 16 тысяч солдат было обучено на американских военных объектах в Германии.

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      Юрий Леонов
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