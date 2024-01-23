В США отчитались об обучении более 100 тысяч украинских военных

Полковник ВС США О'Доннелл: США и союзники обучили 118 тысяч украинских военных

США и союзники обучили 118 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время конфликта, заявил представитель командования армии США в Европе и Африке, полковник Мартин О'Доннелл. Об этом сообщает Associated Press (AP).

О'Доннелл выступил с заявлением перед очередной встречей контактной группы по военному содействию Украине, которая пройдет 23 января в онлайн-формате. Он отметил, что в процессе обучения украинских военных участвуют более 30 стран.

Американский военный подчеркнул, что США обучили около 18 тысяч украинских военных, 1,5 тысячи проходят обучение в данный момент. Более 16 тысяч солдат было обучено на американских военных объектах в Германии.