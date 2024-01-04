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23:23, 4 января 2024Мир

Пентагон анонсировал завершение обучения в США части пилотов ВСУ в 2024 году

Пентагон: часть пилотов ВСУ завершит обучение управлению F-16 в США в 2024 году

Фото: STR New / Reuters

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер анонсировал завершение обучения в 2024 году части пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проходят подготовку по управлению истребителями F-16 в США, сообщает ТАСС.

«Я ожидаю, что когда-нибудь позже в этом году мы начнем видеть, как эти пилоты заканчивают обучение», — заявил он.

При этом пресс-секретарь Минобороны США отметил, что в настоящее время нет конкретных сроков окончания их обучения.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены сделать средства противовоздушной обороны приоритетом при поставках помощи Украине, когда их получится возобновить. По его словам, ПВО поставят во главу перечня оборонных возможностей для Киева.

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      Марина Совина
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