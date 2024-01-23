Власти украинского Павлограда отказались переименовывать город

Депутат Рады Каптелов: власти Павлограда отказались переименовывать город

Власти украинского Павлограда (Днепропетровская область) на сессии городского совета отказались от его переименования, говорится в Telegram-канале местной мэрии.

Рассказал депутат Верховной рады Роман Каптелов, сейчас неподходящее время для переименования города.

Согласно заключению Украинского института национальной памяти, название города подпадает под действие законодательства о так называемой деколонизации, так как связано с именем императора Павла Первого.