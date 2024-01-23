Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:12, 23 января 2024Интернет и СМИ

Звезда «Дома-2» раскрыла траты на еду и косметику

Звезда «Дома-2» Анастасия Стецевят заявила, что за месяц потратила 910 тыс. руб.

Кадр: Закулисные истории / Rutube

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Стецевят заявила, что ее расходы за один месяц составили почти миллион рублей. В беседе с проектом «Закулисные истории» она раскрыла, на что потратила часть этой суммы. Видео доступно на Rutube.

По словам Стецевят, обычно в месяц она тратит около 500 тысяч рублей, однако в сентябре она потратила 910 тысяч рублей. Звезда реалити-шоу заявила, что 75 тысяч рублей у нее ушло на оплату аренды квартиры. Кроме того, она потратила 40 тысяч рублей на косметику, 15 тысяч рублей — на спорттовары, 32 тысячи рублей — на пошив одежды.

«На одежду и обувь я потратила 100 тысяч рублей. Супермаркеты — я жру на 100 тысяч рублей. Электроника и техника — 100 тысяч рублей, стайлер Dyson купила», — также отметила Стецевят. Кроме того, она рассказала, что около 12 тысяч рублей у нее ушло на услуги каршеринга.

Экс-участница «Дома-2» заявила, что неплохо зарабатывает. Вместе с тем, по словам Стецевят, копить деньги она не умеет.

Ранее бывшая участница «Дома-2», телеведущая Алена Водонаева заявила, что телепроект изжил себя. Она также удивилась тому, что у реалити-шоу до сих пор есть аудитория.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Кремль ответил на указ Зеленского о населенных украинцами территориях России

      Лавров дал совет Байдену по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

      Песков оценил ситуацию на Украине и порассуждал о целях спецоперации

      Песков заявил о желании Зеленского стать похожим на Путина

      Пассажирский самолет ударился хвостом при посадке и попал на видео

      Литва устроила «итальянскую забастовку» на границе с Калининградом

      Пропавшего 15 лет назад россиянина случайно нашли благодаря его заболеванию

      Лавров рассказал о причинах непродления зерновой сделки

      В стране с инфляцией больше 200 процентов решили ежемесячно индексировать пенсии

      Российского гражданства лишат родителей члена нападавшей на людей банды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше