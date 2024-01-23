Звезда «Дома-2» раскрыла траты на еду и косметику

Звезда «Дома-2» Анастасия Стецевят заявила, что за месяц потратила 910 тыс. руб.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Стецевят заявила, что ее расходы за один месяц составили почти миллион рублей. В беседе с проектом «Закулисные истории» она раскрыла, на что потратила часть этой суммы. Видео доступно на Rutube.

По словам Стецевят, обычно в месяц она тратит около 500 тысяч рублей, однако в сентябре она потратила 910 тысяч рублей. Звезда реалити-шоу заявила, что 75 тысяч рублей у нее ушло на оплату аренды квартиры. Кроме того, она потратила 40 тысяч рублей на косметику, 15 тысяч рублей — на спорттовары, 32 тысячи рублей — на пошив одежды.

«На одежду и обувь я потратила 100 тысяч рублей. Супермаркеты — я жру на 100 тысяч рублей. Электроника и техника — 100 тысяч рублей, стайлер Dyson купила», — также отметила Стецевят. Кроме того, она рассказала, что около 12 тысяч рублей у нее ушло на услуги каршеринга.

Экс-участница «Дома-2» заявила, что неплохо зарабатывает. Вместе с тем, по словам Стецевят, копить деньги она не умеет.

Ранее бывшая участница «Дома-2», телеведущая Алена Водонаева заявила, что телепроект изжил себя. Она также удивилась тому, что у реалити-шоу до сих пор есть аудитория.