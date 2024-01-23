Звезда фильма «Ирония судьбы» Талызина раскрыла дату возвращения на сцену

Госпитализированная актриса Талызина выйдет на сцену театра в середине февраля

Народная артистка РСФСР и звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентина Талызина раскрыла дату выхода на сцену после госпитализации. Об этом она рассказала в интервью «Комсомольской правде».

Актриса заявила, что две постановки с ее участием запланированы на середину и конец февраля.

«Когда выйду на сцену? 13 и 15 февраля — стоят в расписании мои спектакли: "Волки и овцы" и "Пиковая дама". И еще потом — 21 и 29 февраля. Зал очень хорошо принимает, публика ходит», — поведала Талызина.

Ранее артистка рассказала о своем состоянии после госпитализации из-за бронхиолита. В больницу звезда советского кино попала прямо перед днем рождения.

В фильмографии звезды советского кино более 160 проектов, среди которых — «Афоня», «Зигзаг удачи», «Ирония судьбы», «Культпоход в театр», «Невероятное приключение итальянцев в России» и многие другие.