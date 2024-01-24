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09:26, 24 января 2024Спорт

93-я ракетка мира с Украины Ястремская вышла в полуфинал Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал Australian Open

Фото: Mike Frey / USA TODAY Sports / Reuters

Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла представительницу Чехии Линду Носкову в четвертьфинале Australian Open и вышла в полуфинал турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 24 января, и продлилась три сета. Украинка одержала победу со счетом 6:3, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час и 19 минут.

Ястремская стала пятой теннисисткой в истории, пробившейся в полуфинал турнира «Большого шлема» через квалификацию, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 93-е место. Носкова является 50-й ракеткой мира.

В полуфинале Ястремская встретится с победительницей матча между россиянкой Анной Калинской и китаянкой Чжэн Циньвэнь. Соперницы сыграют позднее 24 января.

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      Алексей Гусев
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