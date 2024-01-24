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17:58, 24 января 2024Из жизни

Женщина замедлила старение на 26 процентов и рассказала о своем методе

64-летняя американка Эми Хардисон замедлила свое старение на 26 процентов

Фото: LStockStudio / Shutterstock / Fotodom

64-летняя американка Эми Хардисон рассказал о методе, который помог ей замедлить свое старение на 26 процентов и занять пятое место в «Олимпиаде омоложения». Об этом сообщает издание Fortune.

В «Олимпиаде омоложения» участвуют около четырех тысяч человек. Все они подверглись эпигенетическому исследованию ДНК, показывающему разницу между хронологическим возрастом и фактическим старением организма. Из его результатов следует, что темп увеличения биологического возраста Эми Хардисон составляет лишь 74 процента.

По этому показателю женщина превзошла одного из устроителей «Олимпиады омоложения» — миллиардера Брайана Джонсона, который одержим идеей бессмертия и тратит на борьбу со старением два миллиона долларов в год. Он переливал себе кровь 17-летнего сына, сидел на причудливых диетах и даже прибегал к ударно-волновой терапии пениса. Несмотря на это, его результат оказался на два процента хуже, чем у Хардисон.

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В отличие от него женщина никогда не стремилась к омоложению и просто вела здоровый образ жизни. Ее диета состоит преимущественно из постного мяса, овощей и фруктов. Она избегает полуфабрикатов и все готовит сама. Даже хлеб у нее — только собственной выпечки. Кроме того, последние 50 лет Хардисон каждый день не менее часа посвящает аэробике, плаванию или занятиям на эллиптическом велотренажере.

По ее словам, она не планирует жить вечно. «Мне осталось еще лет 20. Может, 25 или около того, — говорит женщина. — Я хотела бы прожить их как можно лучше, и только. 84, 85, 86 лет мне более чем достаточно».

Ранее сообщалось, что миллиардер Брайан Джонсон продемонстрировал результаты омоложения. Для этого он снялся голым с гирей на причинном месте и опубликовал фото в соцсети.

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      Олег Парамонов
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