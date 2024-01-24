Артемий Лебедев заступился за высадившую из поезда кота Твикса проводницу

Артемий Лебедев назвал невиновной проводницу, высадившую кота Твикса из поезда

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал невиновной проводницу, которая в Кирове высадила из поезда кота Твикса. Мнением о ситуации он поделился в обзоре новостей, ролик доступен во «ВКонтакте».

Лебедев обратил внимание на то, что перед тем, как высадить кота, проводница спросила пассажиров, не их ли это животное, однако не получила ответа. «На несчастную проводницу гром и молнии обрушились, хотя она вообще не виновата. Что ей делать, всех бездомных котов с собой возить? Особенно если никто не сказал, что это их кот. А если туда забежит бездомная собака? А если кролик прибежит? А если лошадь войдет?» — заступился он за проводницу.

По мнению Лебедева, вина за случившееся лежит на мужчине, который вез кота. Блогер отметил, что пассажир обнаружил, что животное пропало, только спустя значительный промежуток времени. Кроме того, дизайнер обратил внимание на то, то у Твикса не было никаких признаков того, что он домашний кот, например, ошейника.

Ранее сообщалось, что Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания РЖД) восстановила по видеокамерам в вагоне хронологию событий, которые произошли в поезде с котом Твиксом и его хозяином. Гендиректор предприятия Владимир Пястолов заявил, что животное вышло из переноски и ходило в нескольких сантиметрах от хозяина.

Проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, высадила кота одного из пассажиров на остановке в Кирове 11 января. Поисками Твикса занимались десятки волонтеров. 20 января было найдено замерзшее тело животного. В ФПК впоследствии сообщили, что решили изменить правила перевозки животных. Там заявили, что проводники РЖД будут не просто высаживать животных из поездов на улицу, а начнут передавать их сотрудникам вокзалов.