Российского депутата арестовали за вождение без прав

В Челябинске депутата Ханнанову арестовали за вождение автомобиля без прав

В Челябинске депутата Ленинского райсовета Гульнару Ханнанову арестовали за вождение автомобиля без прав. Об этом сообщает Ura.Ru.

В пятницу, 19 января, инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находилась Ханнанова. После остановки полицейскими она закрылась в своем автомобиле, игнорируя требование предъявить документы.

В ходе проверки выяснилось, что с августа прошлого года Ханнанова была лишена водительского удостоверения за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Суд привлек нарушительницу к административной ответственности по статье 12.7 КоАП РФ и отправил депутата под административный арест на 12 суток.

Ранее сообщалось, что замминистра образования Бурятии арестовали на 10 суток за вождение в нетрезвом виде.