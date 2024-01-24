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20:04, 24 января 2024Россия

Россиянам рассказали о способе подготовить детей к разговору с мошенниками

Эксперт по кибербезопасности Шуленин: мошенники часто используют детей

Фото: carballo / Shutterstock / Fotodom

Мошенники нередко выбирают в качестве жертв несовершеннолетних, поскольку дети и подростки не имеют того уровня критического мышления, который свойственен взрослым. Существует несколько способов заранее подготовить их к разговору со злоумышленниками. О них «Ленте.ру» рассказал эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин.

«Объясните детям, что они никогда не должны предоставлять по телефону личную информацию. Такую как имя, адрес, контактные данные, данные о родителях, особенно незнакомым людям, — рекомендовал специалист по кибербезопасности. — Стоит практиковать с детьми сценарии виртуальных или телефонных разговоров со стрессовыми ситуациями. Помогать им понять, что делать, если кто-то пытается получить от них личные данные или заставить совершить опасные действия».

Также специалист посоветовал подчеркивать важность немедленного информирования родителей или других близких родственников о подозрительных звонках или сообщениях. Разговоры на такие темы, уверен Шуленин, помогут подготовить ребенка к потенциальным звонкам мошенников.

Ранее Генпрокуратура России предупредила о новых провокациях со стороны Украины. Там сообщили о звонках детям с целью спровоцировать взрывы в жилых домах. Родителям рекоменовали обсудить с детьми правила безопасности при обращении с бытовым газовым оборудованием, а также предостеречь от общения с незнакомцами в интернете и по телефону.

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      Наталия Белова
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