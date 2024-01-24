США собрались запретить иностранцам покупать личные данные американцев

CNN: Байден запретит иностранным государствам покупать в сети данные граждан США

Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует издать указ, который запретит иностранным государствам иметь доступ к конфиденциальным данным американских граждан и покупать их в интернете. Об этом CNN рассказали двое анонимных американских чиновников.

Американские политики крайне обеспокоены возможностью купить в интернете у так называемых «брокеров данных» информацию о состоянии здоровья, месте жительства и номерах телефонов граждан США, в том числе государственных служащих и военных.

По словам продвигающих указ политиков, это является серьезной угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов.

Ожидается, что соответствующая директива будет доработана и выпущена в ближайшее время.

Ранее сообщалось о подписании Джо Байденом указа о регулировании искусственного интеллекта.

