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13:33, 24 января 2024Мир

США собрались запретить иностранцам покупать личные данные американцев

CNN: Байден запретит иностранным государствам покупать в сети данные граждан США

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует издать указ, который запретит иностранным государствам иметь доступ к конфиденциальным данным американских граждан и покупать их в интернете. Об этом CNN рассказали двое анонимных американских чиновников.

Американские политики крайне обеспокоены возможностью купить в интернете у так называемых «брокеров данных» информацию о состоянии здоровья, месте жительства и номерах телефонов граждан США, в том числе государственных служащих и военных.

По словам продвигающих указ политиков, это является серьезной угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов.

Ожидается, что соответствующая директива будет доработана и выпущена в ближайшее время.

Ранее сообщалось о подписании Джо Байденом указа о регулировании искусственного интеллекта.

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      Лина Пивоварова
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