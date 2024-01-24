В победе Трампа увидели угрозу для европейского рынка

Goldman Sachs: президентство Трампа повысит риски для фондового рынка Европы

Президентство Трампа повысит риски на значительной части фондового рынка Европы. Угрозу в победе миллиардера на выборах увидели стратеги Goldman Sachs, их слова приводит Bloomberg.

Сценарий, при котором кандидат от республиканцев пойдет на второй президентский срок, приведет к проблемам для промышленности, химпрома и автомобильной отрасли региона. Сильнее всего пострадают газовый индекс Германии DAX, его индекс средней капитализации MDAX и экономически чувствительные циклические секторы, отмечают аналитики.

«Мы ожидали бы более высоких рисков, связанных как с повышением тарифов для Европы, так и с сокращением финансирования/поддержки Украины со стороны США», — заявила стратег Goldman Sachs Шэрон Белл. По ее мнению, наименее подвержены влиянию победы Трампа швейцарский рыночный индекс и британский FTSE 100. Также из-за политической неопределенности могут вырасти оборонная промышленность, отрасль здравоохранения и производство основных потребительских товаров.

Приводя в пример предыдущее президентство Трампа, эксперты предупреждают о возможном ужесточении тарифов на импорт из стран ЕС, Канады и Мексики в США. По словам стратега Barclays Plc Эммануэля Кау, появление новых или ужесточение действующих тарифов на поставки могут негативно повлиять на рынки ценных бумаг стран Евросоюза и Китая.

В ходе своего очередного предвыборного выступления Трамп пообещал не допустить создания в стране цифровой валюты. По его словам, он намерен «защитить американцев от правительственной тирании». Свою позицию он объяснил тем, что такая валюта даст федеральному правительству абсолютный контроль над деньгами налогоплательщиков. Они могут забрать эти средства, а люди не заметят их исчезновения, заявил Трамп.