Белла Торн пришла на модный показ в платье без бюстгальтера

Американская актриса и певица Белла Торн пришла на показ бренда Stеphane Rolland, который состоялся на Неделе моды в Париже, в наряде без бюстгальтера. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

26-летняя знаменитость привлекла внимание фотографов платьем изумрудного цвета, оформленным глубоким декольте и объемным капюшоном. При этом на размещенных кадрах видно, что вырез на изделии украшен стеклянными бусинами. Также она надела туфли на каблуках цвета металлик.

Визажисты подвели ее глаза черной подводкой и нанесли на губы розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в небольшие локоны.

В декабре Белла Торн снялась в откровенном виде для рекламы собственного бренда украшений Thorne Dynasty. Манекенщица поделилась серией фото и видео, на которых она позировала в шелковой юбке, прикрывая рукой голую грудь.