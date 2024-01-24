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09:46, 24 января 2024Ценности

Белла Торн пришла на модный показ в платье без бюстгальтера

Фото: Reynaud Julien / APS-Medias / Abaca / Legion-media.ru

Американская актриса и певица Белла Торн пришла на показ бренда Stеphane Rolland, который состоялся на Неделе моды в Париже, в наряде без бюстгальтера. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

26-летняя знаменитость привлекла внимание фотографов платьем изумрудного цвета, оформленным глубоким декольте и объемным капюшоном. При этом на размещенных кадрах видно, что вырез на изделии украшен стеклянными бусинами. Также она надела туфли на каблуках цвета металлик.

Визажисты подвели ее глаза черной подводкой и нанесли на губы розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в небольшие локоны.

В декабре Белла Торн снялась в откровенном виде для рекламы собственного бренда украшений Thorne Dynasty. Манекенщица поделилась серией фото и видео, на которых она позировала в шелковой юбке, прикрывая рукой голую грудь.

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      Карина Черных
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