Белый дом отказался принять украинскую или российскую версии крушения Ил-76

В Совете по нацбезопасности США отказались принять версии крушения Ил-76

Представитель Совета по национальной безопасности США Джон Кирби отказался принять существующие на данный момент украинскую или российскую версии крушения самолета Ил-76 в Белгородской области. Его слова передает РИА Новости.

«Мы видели сообщения, однако не в состоянии подтвердить их достоверность. Мы делаем все возможное для того, чтобы получить больше ясности и больше информации по данному вопросу, однако пока мне больше нечего вам сообщить», — сказал представитель Белого дома.

О крушении самолета стало известно 24 января. Инцидент подтвердило Минобороны России. Как указали в ведомстве, на борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, а также три сопровождающих. Их перевозили для обмена.