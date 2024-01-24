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09:06, 24 января 2024Мир

Делегация Конгресса США впервые посетила Тайвань после выборов

Bloomberg: делегация Конгресса США впервые посетила Тайвань после выборов

Фото: Louise Delmotte / AP

Делегация Конгресса США из сопредседателей тайваньской фракции впервые посетила остров после выборов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Цель поездки — подтвердить поддержку США Тайваню после успешных демократических выборов, выразить солидарность в их общей приверженности демократическим ценностям и изучить возможности для дальнейшего укрепления прочных экономических и оборонных отношений между Соединенными Штатами и Тайванем», — отмечается в заявлении конгрессменов.

Среди конгрессменов в визите принимают участие члены Палаты представителей США Ами Бера от Демократической партии и Марио Диас-Баларт от Республиканской партии. Они планируют встретиться с высокопоставленными чиновниками и крупными предпринимателями без указания конкретных лиц.

13 января на Тайване прошли выборы президента. Победу одержал Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии (ДПП), выступающей за провозглашение тайваньского государства и отказ от статуса Китайской Республики.

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