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09:47, 14 января 2024Мир

Тайвань предложил Китаю отказаться от «диких заблуждений»

МИД Тайваня предложил Китаю отказаться от «диких заблуждений»

Фото: Ann Wang / Reuters

Власти Китая делали много ошибочных заявлений по поводу президентских и парламентских выборов на Тайване. Об этом заявил МИД Тайваня, передает Bloomberg.

МИД Тайваня предложил Китаю отказаться от «диких заблуждений», которые не соответствуют международному пониманию текущей ситуации.

Ранее представитель МИД Китая прокомментировал итоги выборов на Тайване. Он отметил, что тайваньский вопрос является внутренним делом КНР. По его словам, какие бы изменения ни происходили на Тайване, основной факт, что в мире существует только один Китай и Тайвань является частью Китая, не изменится.

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13 января на Тайване стартовали выборы президента острова. На пост главы республики претендуют три основных кандидата — 64-летний Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП), 66-летний Хоу Юи от партии Гоминьдан и 64-летний основатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ.

После начала подсчета голосов в гонке предварительно лидирует Лай Циндэ. Оппозиционные кандидаты уже признали поражение на выборах.

Лая Циндэ называли фаворитом голосования. Он выступает за независимость Тайваня. Политик уже заявил, что готов к переговорам с властями Китая. «Мы хотим вести обмены и сотрудничество на благо жителей по обе стороны Тайваньского пролива, чтобы создать мирную и процветающую среду», — сказал он. Своей важной задачей Лай Циндэ назвал сохранение статус-кво по обе стороны Тайваньского пролива в соответствии с принципами достоинства и равенства.

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      Олег Давыдов
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