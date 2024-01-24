Бизнес в России стал брать вдвое больше кредитов

«Сравни»: малый и средний бизнес в 2023 году взяли в кредит 163 млрд рублей

Малый и средний бизнес в России стали чаще брать кредиты. Об этом со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни» сообщает «Коммерсантъ».

По итогам 2023 года объем кредитования увеличился вдвое, представители МСБ взяли займов на 163 миллиарда рублей. Чаще всего заявки оформляли компании из сферы торговли (42 процента), строительства (27 процентов), транспорта и услуг (по 10 процентов), а также общепита (5 процентов). В среднем они просили у банков 9,8 миллиона рублей. Средняя выданная сумма кредита для бизнеса составила 3,6 миллиона рублей, а доля одобрений –– 30 процентов.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2023 году россияне стали чаще закладывать автомобили ради получения кредитов наличными. Доля таких займов выросла до 10,9 тысячи. Объем полученных средств составил 14,2 миллиарда рублей. Доля займов, оформленных под залог недвижимости, составила 2,3 процента. Как отмечают представители отрасли, продажи таких продуктов растут на фоне общего замедления потребительского кредитования из-за введенных Центробанком ограничений.

Председатель семейного комитета ГД Нина Останина предложила главе Центробанка Эльвире Набиуллиной проверять психическое здоровье россиян перед подписанием кредитного договора. Депутат отметила, что самый распространенный вариант мошенничества — это убеждение клиента банка перевести средства на безопасный счет. В отдельный случаях злоумышленникам даже удается убедить жертву взять кредит в банке.