Экс-ведущий «Кто хочет стать миллионером?» назвал неприятно потрясших его гостей

Врач Шубин потряс Диброва незнанием «Фиксиков» на «Кто хочет стать миллионером?»

Бывший ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Дмитрий Дибров назвал гостей передачи, которые неприятно потрясли его. О таких участниках телеигры он высказался в интервью проекту «Завтрак со звездой», видео доступно на YouTube.

Диброва попросили рассказать, кто из звездных гостей шоу сильнее всего опозорился на «Кто хочет стать миллионером?» незнанием того или иного факта. «Я скажу, кто для меня оказался в смысле падения... Не то что позор, но потряс падением», — ответил ведущий.

По словам Диброва, его сильно удивили врачи Андрей Продеус и Дмитрий Шубин — соведущие Елены Малышевой в программе «Жить здорово!». В первом вопросе в телеигре им предстояло определить, какого персонажа нет среди героев мультипликационного сериала «Фиксики». Однако выяснилось, что врачам неизвестен этот сериал.

«А ведь составители вопроса полагали, что это детский вопрос», — подчеркнул Дибров. По словам телеведущего, перед съемками он был уверен, что медики выиграют на программе главный приз, но этого не случилось.

Ранее сообщалось, что Дибров вместе с певицей Ольгой Бузовой станет ведущим нового шоу под названием «Это нормально?» на канале ТНТ. Программа начнет выходить в феврале.